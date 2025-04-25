إستقبل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة رئيس غرفة الصناعة والتجارة في زحلة منير التيني حيث وجّه لشحادة دعوة لزيارة الغرفة.

وتناول البحث سبل التعاون بين غرفة التجارة ووزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتشجيع الصناعات التكنولوجية.

كما استقبل شحادة السيد ناجي سلامة والسيدة صباح القرم من شركة IT Max Global ، وعرضوا معه تجربة شركتهم بالتحول الرقمي في دبي، كما أبدوا استعدادهم للعمل في المشاريع التكنولوجية في لبنان والمساهمة في المشاريع التي تطلقها الوزارة.

الى ذلك، إستقبل شحادة السيد روني بوموسى يرافقه نجله إيلي بوموسى من بلدة كفرسلوان، بناءً على طلب مسبق من العائلة.

وتناول الإجتماع البحث في سبل حلّ ملف المصالحة في كفرسلوان – جوار الحوز.