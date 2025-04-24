شارك وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة في مؤتمر بعنوان: "تعليم إدارة الأعمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي: حوار بين الأكاديميا والصناعة"، بجامعة الروح القدس - الكسليك، بالتعاون مع جامعة أبوظبي.

وفي كلمة له قال شحادة: "أشارككم اليوم ثلاث رسائل أساسية: الأولى، أننا أصبحنا نملك استراتيجية واضحة لإدماج التقنيات العميقة والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الدولة، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء قريبًا لتصبح جزءًا من الأجندة الوطنية، والثانية، أننا قادرون على تدارك ما فاتنا إذا ما آمنّا بقدراتنا، خاصة في ظل ما نمتلكه من رأس مال بشري نادر وتقاليد عريقة في الريادة، والثالثة، التزام شخصي مني بالعمل خلال الأشهر الأربعة عشر المقبلة على إرساء الأسس القانونية والتشريعية المناسبة، ومنها قوانين لحماية البيانات، والخصوصية، والأمن السيبراني".

كما وشدد شحادة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجامعات، مرحّبًا "بمبادرة المنصة الوطنية للذكاء الاصطناعي، وداعيًا جميع الجامعات إلى الانضمام لهذا الجهد المشترك".

وختم مذكراً بأننا "نحن في عصر الشبكات، والشبكات تولّد القوة والمعرفة"، وموجّهًا نصيحة للحاضرين: "الذكاء الاصطناعي لن يكون منفصلًا عن أي مجال، بل سيكون حاضرًا في كل جوانب الحياة. علينا أن نتجاوز استهلاك هذه التقنية لنصبح منتجين ومساهمين فيها، من أجل مستقبل أفضل وأكثر عدالة للجميع".