اختُتمت في ثانوية البروفسور منير أبو عسلي الرسمية في زحلة ورشة العمل بعنوان "ابتكارات المتعلّم وتحدّيات الذكاء الاصطناعي"، بحضور وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، وعدد من الشخصيات الأكاديمية والتربوية والاجتماعية، رئيس بلدية زحلة المهندس سليم غزالة، مديرة الثانوية الدكتورة نجوى الخزاقة، مديرة ثانوية زحلة الرسمية روز قاصوف، رئيس مجلس أمناء ثانوية منير أبو عسلي موسى فريجي ومدير التعليم الثانوي في وزارة التربية خالد الفايد.

وعبر شحادة في كلمة عن اعتزازه بوجوده في مسقط رأسه زحلة، واصفًا إياها بـ"مدينة الفكر والثقافة والإبداع"، ومؤكدًا أن ما تحققه المؤسسات التربوية في هذه المدينة "هو نموذج يحتذى به في لبنان لربط التعليم بالابتكار والمعرفة بالتنمية".

وأشاد بـ"الشراكة البنّاءة بين المدرسة والجامعة والمجتمع"، مشيرًا إلى أن "ما قدّمه طلاب ثانوية البروفسور منير أبو عسلي الرسمية بالتعاون مع الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا يشكّل دليلاً حيًا على أن الإبداع اللبناني لا يعرف حدودًا".

كما توجّه بالشكر إلى البروفسور منير أبو عسلي وإلى إدارة الثانوية والهيئة التعليمية ومجلس الأمناء، مثنيًا على جهودهم في "إعداد جيل جديد يؤمن بقدراته ويصنع مستقبله بعلمه وذكائه".

وأكد أن "الذكاء الاصطناعي ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لتمكين اللبنانيين، وخصوصًا الشباب، من تحويل أفكارهم إلى حلول ومعرفتهم إلى فرص"، مضيفًا: "رسالتي اليوم من زحلة إلى كل لبنان: نريد تعليمًا يواكب العصر، وتكنولوجيا تخدم الإنسان، وشبابًا يبدعون لا يهاجرون".

وفي سياق متصل، نوّه شحادة بالفريق اللبناني الذي فاز مؤخرًا في مسابقة "هواوي" لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، معتبرًا أن "هذا الإنجاز الجديد يبرهن مجددًا على الطاقات اللبنانية المبدعة القادرة على المنافسة عالميًا رغم كل التحديات".

وأشار إلى أنّ المشاريع التي نفذها 18 طالبًا فائزًا تعكس رؤية شبابية متقدمة في استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، ومن أبرزها:

• "FarmConnect AI": منصة ذكية تربط المزارعين بالمستهلكين وتدعم الزراعة المستدامة.

• "Zahle Unveils": تطبيق تفاعلي بعنوان "مدينة النبيذ والشعر" للتعريف بمعالم زحلة وتراثها.

• "AI-Powered Interactive Map": خريطة ذكية توثّق الإرث الثقافي والتاريخي في البقاع بأسلوب مبتكر.

• "Smart Assistant for Enhancing Medication Culture": مساعد ذكي يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي وثقافة الدواء.

كما منح شحادة الطلاب والطالبات والمدربين المشاركين في الورشة شهادات تقدير، تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم المميزة.

وفي المقابل، قدّم رئيس مجلس أمناء الثانوية المهندس موسى فريجي درع شكر وتقدير إلى شحادة، عربون امتنان لرعايته وحضوره ودعمه المستمر لمبادرات التعليم والابتكار.

وختم شحاده كلمته مؤكدًا أن "زحلة ستبقى مدينة الريادة والتميّز، ومثالًا على "لبنان العلم والتطور والإنسان"، داعيًا إلى مواصلة هذه المسيرة التي "تزرع الأمل والمعرفة في أرض الوطن".