أعلن وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، أنه قدّم عرضًا حول مسار عمل الوزارة والتقدم المحقق في هذا المجال، مع التركيز على مشاريع القوانين الهادفة إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل، لافتًا إلى وجود برامج تعاون مع عدد من الوزارات لتعزيز هذا المسار.

وأكد شحادة أهمية وضع إطار تشريعي وتنظيمي داعم للشركات الناشئة وتمكينها من النمو والمنافسة، مشددًا على أن هذا الأمر يشكّل ركيزة أساسية لدفع عجلة الابتكار.

كما أطلع شحادة الرئيس عون على مشروع القانون المتعلق بإنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، المطروح في جلسة مجلس الوزراء اليوم، موضحًا أن رئيس الجمهورية يتابع هذا الملف عن كثب، ومعربًا عن أمله في إقراره التزامًا بما جاء في البيان الوزاري، تمهيدًا لإدخال التكنولوجيا إلى مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها في الاقتصاد الوطني.