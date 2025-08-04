Aug 4, 2025 4:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير المهجرين كمال شحادة لـmtv: من واجبنا الأخلاقي والسياسي بناء دولة المؤسسات والقانون وأن نبني البلد على أسس سليمة وننتظر القرار الظني والحكومة ستسهّل إصداره

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o