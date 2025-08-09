شارك وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة في جلسة حوارية من مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع الذي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال برعاية وحضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الى جانب وزير الاتصالات شارل الحاج.

وخلال مداخلته، عرض شحادة رؤية شاملة لأولويات وزارة التكنولوجيا، متناولًا جملة من النقاط الأساسية التي اعتبرها ركائز لا غنى عنها للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

فشدّد أولًا على ضرورة إقرار سياسات وتشريعات متطورة وعصرية تواكب التحوّلات الرقمية العالمية، وتوفّر الإطار القانوني لحماية المعلومات والبيانات الشخصية والمؤسسية، بما يضمن تعزيز الثقة لدى المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

كما أشار إلى أهمية الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية المؤهلة، عبر إطلاق برامج تدريب وتأهيل مستمرة، وإدماج أحدث المناهج التقنية في التعليم الجامعي والمدرسي، لخلق جيل قادر على الإبداع والمنافسة عالميًا، لافتاً الى وجود العديد من الخبراء اللبنانيين في دول الاغتراب الذين أبدوا استعدادهم لمساعدة لبنان في النهضة الرقمية.

ولفت شحادة إلى أن نجاح أي نهضة رقمية يتطلب أيضًا توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية، مع اعتماد آليات مرنة تتيح لهذه المشاريع التوسع والنمو، مؤكداً أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص، بما يتيح تبادل الخبرات، وتحفيز الابتكار، وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي في مختلف القطاعات.

الى ذلك، دعا شحادة إلى وضع حوافز وتشجيعات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع التكنولوجيا، معتبرًا أن الاستثمار في هذا المجال ليس رفاهية، بل ركيزة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز تنافسية لبنان على الخريطة التكنولوجية الإقليمية والدولية.