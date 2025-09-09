10:27 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

شحادة: شددنا على أهمية إنشاء الإطار التشريعي والتنظيمي السليم لدعم الشركات الناشئة وتمكينها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o