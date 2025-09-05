المركزية - شارك وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، في حفل إطلاق تطبيق Visit Tripoli، الذي أُقيم في المكتبة الوطنية في بيروت، إلى جانب وزير الثقافة غسان سلامة، وعدد من الفعاليات الأكاديمية والشبابية.

وفي كلمته، أعرب شحادة عن سروره بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجمع بين التكنولوجيا، والثقافة، والسياحة، والطاقة الشبابيّة، في مدينةٍ لطالما كانت قلب الشمال النابض، مدينة طرابلس، بتاريخها الغنيّ، وتراثها العريق، وتنوّعها الثقافيّ والدينيّ.

وأكد شحادة أن إطلاق هذا التطبيق هو "أكثر من مجرّد حدثٍ تقنيٍّ؛ بل خطوةٌ متقدّمةٌ نحو جعل التكنولوجيا في خدمة الإنسان والمجتمع، وتحديدًا في خدمة التعريف بكنوز طرابلس"، من معالم تاريخية وأسواق تراثية وفعاليات تعبّر عن حيويّة المدينة.

وأشار إلى أن هذا المشروع ينسجم مع رؤية الوزارة ضمن مشروع "الجمهوريّة الرقميّة" الهادف الى بناء اقتصاد معرفي من أجل تحسين حياة المواطنين وتقديم خدماتٍ فعّالة وشفّافة ومتاحة للجميع.

وفي السياق، نوّه شحادة بالجهود المبذولة ليصبح التطبيق جاهزاً للاستعمال وما يميّزه أنه ثمرة جهود طلاب جامعة ما يعكس حجم الطاقات الشابة في لبنان، ودورها في بناء الاقتصاد الرقمي والتحوّل التكنولوجي الوطني.

وفي الختام، دعا شحادة إلى "التعاون بين الدولة، والجامعات، والمجتمع المدنيّ، والقطاع الخاصّ، لتحويل طرابلس وغيرها من المدن إلى منصّاتٍ حقيقيّةٍ للتحوّل الرّقميّ، ومراكز إشعاعٍ ثقافيٍّ وحضاريٍّ في المنطقة".