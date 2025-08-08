المركزية - أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن "الجيش اللبناني وحده هو الجهة المخولة حماية لبنان والدفاع عنه"، مشيراً إلى "إجماع اللبنانيين وأكثرية الوزراء على أن السلاح الخارج عن الدولة لا يشكل عنصر قوة، بل أصبح عبئاً على لبنان".

وأوضح شحادة في حديث الى قناة "المشهد"، أن "في الاجتماعين الأخيرين لمجلس الوزراء، كان من الواضح أن هناك أكثرية ساحقة من الوزراء أجمعت على أن سلاح "حزب الله" لم يردع العدو الإسرائيلي من تدمير لبنان وضربه".

وأضاف: "هناك شبه إجماع على أن هذا السلاح لم يعد له أي دور إيجابي بعد اليوم، وإذا كان هناك من يعتقد أنه كان له دور إيجابي في السابق، فإن هذه النظرية تغيرت لدى الجميع بعد دخول الحزب في حرب الإسناد، وتغيرت معها المعطيات والرأي العام اللبناني".

وختم شحادة بالتأكيد أن "اللبنانيين أجمعوا على أن ما يحمي لبنان هو اولاً الجيش اللبناني، وهو الضامن الوحيد لأمن الدولة وسيادتها، وثانياً شبكة العلاقات الديبلوماسية والسياسية والصداقات الخارجية والانتشار اللبناني".

من جهة أخرى، كتب شحادة على حسابه على "أكس": "‎قرار ‫الحكومة‬ أمس بتبني أهداف الورقة الأميركية بعد ملاحظات الرؤساء الثلاثة عليها دليل واضح على أن ‫لبنان‬ على سكة التعافي وعقارب الساعة لن تعود الى الوراء، جلسة تاريخية لا تقل أهمية عن جلسة الخامس من آب".