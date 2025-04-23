استقبل وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، في مكتبه، في الوزارة، السفير الروسي ألكسندر روداكوف، الذي هنأه بتسلمه منصبه الوزاري، ودعا لحضور الذكرى "الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية - الحرب الوطنية العظمى حسب التاريخ الروسي"، الذي سيقام في بيروت.

واطلع روداكوف على "مشاريع وزارة التكنولوجيا المقبلة"، مطالبا بـ"إعادة إحياء الشراكة اللبنانية – الروسية".

ثم التقى شحادة القائم بأعمال للاتحاد الأوروبي سامي سعدي على رأس وفد، الذي أطلعه على المشاريع التي عمل عليها في الفترة الأخيرة.

وقدم الوفد أولوياته للمشاريع المقبلة، واطلع على خطة وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

كما استقبل شحادة وفدا من "ماستركارد"، أبدى اهتمامه وتعاونه في المشاريع التي الوزارة في صدد طرحها.

وفي السياق، استقبل شادي هنوش من شركة Lenovo، والذي عرض لشحادة العوائق التي تواجهها شركات التكنولوجيا اللبنانية لاستيراد التقنيات الحديثة والرقائق chips الحديثة للذكاء الاصطناعي.