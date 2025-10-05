شدد وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة على "أهمية إعادة انتشار الجيش اللبنانيّ بالكاملِ لبسط سلطة الدولة والمساعدة على استعادة الاستقرار في جنوب لبنان، لأنه يأتي تنفيذاً لقرار الحكومة بحصر السلاح، ومنع نقله على الأراضي اللبنانية كافة".

وفي حديث لقناة "العربية"، أوضح شحادة أن "المجتمع الدولي يراقب تنفيذ خطة حصر السلاح، ليس فقط في جنوب الليطاني وإنما في المناطق كافة"، مشيراً إلى أن "المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح تنقسم إلى قسمين: الأول منطقة جنوب الليطاني، والثاني ضبط مظاهر السلاح في كل لبنان، منها سلاح المخيمات الفلسطينية وسلاح الأحزاب كافة بينها حزب الله".

وفي السياق، أكد شحادة أن الوزراء في الحكومة "سيطرحون العديد من الأسئلة على قيادة الجيش خلال عرض الخطة"، معرباً عن أمله بتلقي الأجوبة المطلوبة، والتي على أساسها ستتحرّك الحكومة ديبلوماسياً لحشد الدعم اللازم للجيش.