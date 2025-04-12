Apr 12, 2025 8:26 PMClock
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شبكة إن بي سي عن المبعوث الأميركي ويتكوف: المحادثات مع إيران ستتواصل في 19 نيسان

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