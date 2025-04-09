Apr 9, 2025 6:34 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

شبكة إن بي سي: إدارة ترمب تدرس إمكانية استهداف قيادات تكتلات تهريب المخدرات في المكسيك عبر المسيرات

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o