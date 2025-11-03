Nov 3, 2025 9:57 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

شبكة "إن بي سي": إدارة ترامب بدأت بالتخطيط التفصيلي لإرسال قوات وضباط استخبارات إلى المكسيك لاستهداف عصابات المخدرات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o