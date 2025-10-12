Oct 12, 2025 6:30 PMClock
شبكة أن بي سي عن وزير الخارجية المصري: نبحث نشر قوات دولية وندعم ذلك وبعض الدول عبرت مسبقا عن استعدادها للمشاركة

