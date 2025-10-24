Oct 24, 2025 4:00 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

شبكة أطباء السودان: وفاة ما لا يقل عن 3 أطفال يوميا في مدينة الفاشر جراء سوء التغذية والأمراض المرتبطة بها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o