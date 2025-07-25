المركزية - مثّلت المحامية نادين شاوي وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، في مؤتمر "AI in Lebanon" الذي عُقد في مدينة صيدا.

وألقت كلمة باسم شحادة سلّطت فيها الضوء على أهمية التحول الرقمي في لبنان، والدور المتنامي الذي تلعبه وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم هذه المسيرة.

وأكدت شاوي على أولوية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددةً على أن التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية هو السبيل الأمثل لتسريع اعتماد التقنيات الذكية وتوظيفها في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي هذا المؤتمر كمنصة مهمة لجمع الخبراء، والباحثين، وصنّاع القرار من مختلف المناطق اللبنانية، لمناقشة سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبناء بيئة محفّزة للابتكار التكنولوجي.