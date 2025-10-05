أُطلق إسم الرئيس سليم الحص على شارع في منطقة عائشة بكار في بيروت، تكريماً لمسيرته السياسية والوطنية، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وحضوره الى جانب الرئيس فؤاد السنيورة، وزير الإعلام السابق وليد الداعوق ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، صائب تمام سلام ممثلا الرئيس تمام سلام ، الوزراء السابقين خالد قباني، عدنان منصور، والنواب: بهية الحريري ، فؤاد مخزومي، أمين شري، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله، رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان وأعضاء المجلس البلدي، رئيس حزب الوفاء اللبناني الدكتور احمد علوان، ممثل الحزب السوري القومي الاجتماعي بطرس سعادة، ممثل حزب النجادة عدنان الحكيم، رئيس "حركة بادر" هشام طبارة، رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام الشيخ خلدون عريمط، رئيس مؤسسة عامل الدولية الدكتور كامل مهنا ، محمد الفيل وابراهيم كلش عن رابطة أبناء بيروت ، محمد الريس عن جمعية تجار الحمرا ، إضافة إلى ممثلين عن الفصائل الفلسطينية في لبنان، كريمة الرئيس الراحل سليم الحص السيدة وداد الحص وابنها سليم الحص رحال ، وشخصيات وفاعليات سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية وإعلامية.

بعد عزف النشيد الوطني أزاح الرئيس سلام الستارة عن اللوحة التي تحمل أسم شارع الرئيس سليم الحص ثم قص شريط افتتاح

وقال الرئيس سلام خلال حفل التدشين: "هي لحظة وفاء لرجل آمن بالمؤسسات وحكومتنا اليوم تعمل على بناء المؤسسات اللبنانية".