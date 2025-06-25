المركزية - استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، وفدًا من لجنة الأجراء والإداريين المتقاعدين في الجامعة اللبنانية برئاسة سامي ياسين، وذلك بحضور النائب بلال عبدالله، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وكان بُحث خلال اللقاء في مجمل قضايا متقاعدي الجامعة والتحديات التي تواجه الأساتذة والإداريين المتقاعدين.

كذلك جرى التداول بقضية وتسوية تعويضات نهاية الخدمة، وارتفاع رسم اشتراك الضمان التقاعدي في الضمان الاجتماعي، ووعدَ النائب جنبلاط بمتابعة مطالب الوفد.

كما استقبل النائب جنبلاط وفدًا من المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام ضمّ أنطوان جبران، السفير خليل الهبر، أسعد الظاهر، عصام عزام، وذلك بحضور النائبين أكرم شهيّب وبلال عبدالله، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب، ومفوض التّربية والتعليم السابق في الحزب التقدمي الإشتراكي أنور ضو.