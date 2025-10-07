المركزية- تابعت رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري شؤوناً نقابية وحياتية خلال استقبالها في " فيلا الحريري" في الهلالية رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي عبد اللطيف الترياقي حيث تناول البحث أوضاع العمال وحقوقهم في استدامة العمل وفي التقديمات الإجتماعية ولا سيما في ظل استمرار وتفاقم الأزمات الاقتصادية والإجتماعية ، وفي ظل غياب عقد اجتماعي يؤمن التوازن والعدالة في الحقوق والواجبات .

وأشار الترياقي الى أن "اللقاء مع الحريري كان جولة أفق بالعديد من القضايا التي تهم العمال والقطاعات العاملة على صعيد الجنوب ، وبطبيعة الحال صيدا ، وأنه تطرق معها ايضاً لواقع الدراجات النارية في المدينة وضرورة ضبط تفلت المخالفة منها، والتمييز بين الدراجات النظامية العاملة لأهداف معيشية كشريحة عمالية ومنها خدمات التوصيل ، وبين الدراجات غير النظامية والتي تشكل خطراً مباشراً على السائقين والسلامة العامة في المدينة".