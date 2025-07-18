Jul 18, 2025 11:00 AMClock
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"سي بي إس" عن مصادر استخبارية أميركية: التقارير الإيرانية بشأن إصابة رئيس إيران في قصف إسرائيلي خلال الحرب الأخيرة صحيحة

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