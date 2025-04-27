Apr 27, 2025 7:42 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سي بي إس عن لافروف: لدى وزير الدفاع والقادة الميدانيين الحق في مهاجمة الأهداف التي يستخدمها الجيش الأوكراني

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o