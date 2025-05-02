May 2, 2025 9:55 PMClock
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"سي بي إس": البيت الأبيض عرض على مايك والتز عدة خيارات ضمن سعي ترامب لإبعاده عن منصب مستشار الأمن القومي

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