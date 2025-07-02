Jul 2, 2025 5:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سي بي أس عن مصادر إسرائيلية: حكومة نتنياهو أعربت عن دعمها للمسؤولين الأميركيين بشأن مقترح وقف إطلاق النار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o