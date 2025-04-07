Apr 7, 2025 5:41 PMClock
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"سي إن بي سي" عن البيت الأبيض: ما قيل عن تعليق للرسوم الجمركية لتسعين يومًا هي أخبار كاذبة

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