Apr 15, 2025 6:59 PMClock
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سي إن إن عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية: إدارة ترمب تدرس إغلاق نحو 30 سفارة وقنصلية في الخارج

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