Apr 19, 2025 6:43 AMClock
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"سي إن إن" عن مصدر: إدارة ترامب تتجه للاعتراف بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم كجزء من اقتراح لإنهاء حرب أوكرانيا

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