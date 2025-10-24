Oct 24, 2025 3:12 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سي إن إن عن مصادر: واشنطن رفعت مؤقتا عقوبات مفروضة على مبعوث الكرملين لمنحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o