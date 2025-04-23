Apr 23, 2025 6:32 AMClock
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سي إن إن عن مصادر: الفريق الفني الأميركي سيكون من وكالات متعددة ويتوقع أن يضم مسؤولين من الخارجية والخزانة

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