Jun 26, 2025 2:28 PMClock
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سي إن إن عن مصادر: إسرائيل لا تزال مهتمة بالإطار الذي اقترحه ويتكوف بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن رهائن إسرائيليين سواء كانوا أحياء أو جثامين

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