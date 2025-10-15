Oct 15, 2025 5:55 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سي إن إن عن مسؤول في برنامج الأغذية العالمي: لم يسمح إلا لأقل من ثلث شاحنات المساعدات المتفق عليها بدخول غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o