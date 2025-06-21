Jun 21, 2025 10:33 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سي إن إن عن مسؤول في البنتاغون: لم تصدر أي أوامر بتنفيذ عملية ضد إيران باستخدام طائرات بي 2

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o