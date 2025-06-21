Jun 21, 2025 10:33 PMClock
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سي إن إن عن مسؤول بالبنتاغون: تحريك طائرات بي 2 لا يعني بالضرورة وجود عملية وشيكة بل يهدف لتوفير خيارات لترمب

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