Jun 23, 2025 5:28 PMClock
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"سي إن إن" عن مسؤول إيراني رفيع: نريد أن تدفع واشنطن ثمن الحرب بشكل مباشر بدل الوقوف خلف إسرائيل من دون أي كلفة

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