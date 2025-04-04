Apr 4, 2025 10:17 PMClock
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سي إن إن عن مسؤولين عسكريين أميركيين: العديد من أسراب المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي ستنقل قريبا للشرق الأوسط

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