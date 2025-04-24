Apr 24, 2025 7:00 AMClock
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سي إن إن عن متحدث باسم جامعة ييل: مئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين تجمعوا بالجامعة احتجاجا على زيارة بن غفير

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