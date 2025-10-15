Oct 15, 2025 10:01 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سي إن إن عن ترمب: سأفكر في الأمر إذا ما رفضت حماس التخلي عن سلاحها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o