Jun 23, 2025 7:20 PMClock
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"سي أن أن" عن مسؤول إيراني: الحكومة الإيرانية تريد أن تدفع واشنطن مباشرة ثمن تدخلها في الحرب بدلاً من الوقوف خلف إسرائيل

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