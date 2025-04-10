Apr 10, 2025 8:02 PMClock
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"سي أن أن" عن مسؤول أميركي: ترامب كلف ويتكوف بالتحدث مع بوتين بشأن إطلاق سراح مواطنة روسية أميركية

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