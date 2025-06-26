Jun 26, 2025 6:51 AMClock
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سي أن أن: إدارة ترامب تخطط لرفض طلبات لجوء مئات آلاف المهاجرين تمهيدًا لترحيلهم فورًا

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