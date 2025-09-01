أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري "أننا لسنا في حلّ من الورقة الأميركية لقد وافقنا على أهدافها والمرحلة الأولى توجب علينا الموافقة على خطة الجيش ثم وقف الاعتداءات الإسرائيلية في المرحلة الثانية".

وقال عيسى الخوري في حديث لـmtv: موقف طارق متري يعبّر عن موقفه الشخصي ولا يلزم الحكومة لأننا لم نناقش الورقة الأميركية بل وافقنا على البند الأول من المرحلة الأولى.

وتابع "لا معنى لأي خطة من دون سقف زمني وهذا مرفوض ومضيعة للوقت وعلينا اتخاذ القرار كسلطة سياسية ولو انسحب بعض الوزراء بعد المشاركة في بداية الجلسة".

وأضاف "على الجيش تنفيذ قرار السلطة السياسية ولا يمكنه اشتراط التوافق أو سواه فهو "ما بيشتغل سياسة" وله تقدير المدة التي يحتاجها لكن يجب ان تكون محددة".

وأعلن أنه "اذا لم يوافق حزب الله على بناء دولة سوياً بجيش واحد وسلاح واحد فلننتقل الى مناقشة مشاريع أخرى للبلد والنظام".