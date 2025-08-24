أكّدت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان أنّه "بمتابعة دقيقة من معالي وزير الداخلية والبلديات، وتحت إشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، تمكنت فرق الدفاع المدني، بعد جهود مضنية استمرت منذ صباح أمس وحتى الساعة الثالثة من فجر اليوم، بالتعاون مع هيئات محلية من السيطرة على حريق اندلع في أحراج الهرمل".



وأضافت أنّ "الفرق واجهت صعوبات كبيرة تمثّلت في وعورة التضاريس، وبعد المسافات، وانعدام الطرقات، ما استدعى مدّ كميات كبيرة من الخراطيم للوصول إلى موقع النيران، إضافةً إلى صعوبة التواصل نتيجة انقطاع الإرسال في المنطقة".

وتابعت: "شارك في عمليات الإخماد عدد كبير من المراكز، مدعومين بالآليات والعناصر من أقاليم الهرمل، بعلبك، جب جنين، والبقاع وبمؤازرة طوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني، ما أتاح تطويق الحريق ومنع تمدده".

ولا تزال الفرق الميدانية منتشرة في محيط موقع الحريق لمراقبة أي بؤر محتملة للتبريد، حرصًا على منع تجدّد الاشتعال.

وأردفت: "في قضاء الشوف، عمل عناصر الدفاع المدني منذ الساعة ١١،١٠ من صباح أمس ولغاية قرابة الساعة الثانية بعد الظهر على إخماد حريق اندلع في أعشاب يابسة وأشجار حرجية مختلفة في بلدة مجد المعوش، وقد استمرت أعمال المراقبة والتبريد لمنع تجدد النيران حتى العاشرة ليلاً".

وفي محافظة عكّار، فقد عمل عناصر الدفاع المدني في بلدة بيت حدارة - عرقا على سحب عاملين سوريين بعد انهيار خزان مياه قيد الإنشاء عليهما، باستخدام عدة هيدروليكية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني عند الساعة التاسعة مساءً من انتشال جثة مواطن من داخل بحيرة ريّ في بلدة عيناتا – الأرز، ونقلت فرق الإسعاف التابعة للدفاع المدني - مركز عيناتا، الجثة إلى مستشفى المحبة – دير الأحمر، بناءً على إشارة النيابة العامة المختصة.

وتجدّد المديرية العامة للدفاع المدني دعوتها للمواطنين بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة العامة، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر الاتصال على الرقم 125 أو عبر خدمة واتساب على الرقم 70192693.