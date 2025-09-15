المركزية - عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضوريا والكترونيا، وأصدر المجتمعون بيانا، أشاروا فيه الى ان "اللبنانيين يتطلعون بأطيافهم كافة، بعين الأمل إلى إستعادة دور الدولة كضامن لجميع أبنائها، وبدء بسط سيادتها على كافة الأراضي وصولا إلى تأمين حقوق الأفراد وضمانات للجماعات الطائفية. ويبقى الأساس هو تنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح، على أمل ان يكون التقرير الاول لقيادة الجيش في 5 تشرين القادم ترجمة فعلية لقرار الحكومة".



وحذر "اللقاء" من "بقاء لبنان في حالة الانتظار، في لحظة حرجة تشهد إعادة بناء المصالح الاقتصادية والسياسية وتحديد طرق نقل المعرفة والغاز والنفط، عبر الشرق الأوسط والموانئ الموجودة على الضفة الشرقية للبحر المتوسط من دون تركيز مصالح لبنان على طريق مصالح العالم".



وأكد "نحن أمام مرحلة جديدة تتطلب منا جميعا مقاربة جديدة للأوضاع ومقاربة وطنية جديدة للعلاقات بين القوى السياسية كافة".