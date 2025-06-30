المركزية - عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضورياً والكترونياً، وأصدر المجتمعون بيانًا أشار فيه الى ان "حزب الله" لا يزال يدافع عن مشروعه الخاص بمواجهة مشروع الدولة متمسّكا بسلاحه خلافا للدستور ووثيقة الوفاق الوطني، ومتحديا رأي عام وطني عريض أدرك بالملموس أن هذا السلاح يمنع قيام دولة قادرة.

وأكد ان "أمام هذا الواقع، يسأل "لقاء سيدة الجبل" السلطة اللبنانية مجتمعة عن موقفها، ويطالبها بالانتقال من المواقف الضبابية إلى خطوات عملية تسمح بقيام الدولة التي لطالما انتظرناها، خاصة في ظل الظروف الاقليمية المؤاتية".

كما حذر "اللقاء" "من محاولات في الداخل لتمييع القرار الدولي والعربي بنزع سلاح "حزب الله"، لما لهذا التمييع من انعكاسات خطرة على كل عائلة ومواطن في لبنان ويمكن أن تتسبب بحروب مدمرة وقاتلة".

