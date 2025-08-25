المركزية - عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقره في الاشرفيه الكترونيا، وأصدر المجتمعون بيانا، لفتوا فيه الى ان "لبنان يجتاز هذا الاسبوع مرحلة مصيرية بدأت بمواقف الرئيس السوري احمد الشرع التي تمثل صفحة جديدة من العلاقات السورية مع البلدين. وسيشهد هذا الاسبوع استحقاقين: الخطة الامنية التي تعدها قيادة الجيش وتمديد ولاية القوات الدولية "اليونيفيل"، ويتعرض هذان الاستحقاقان لمواقف سلبية من اسرائيل وايران معا، انطلاقا من حسابات خاصة بهما".

ودعا المجتمعون "السلطة اللبنانية للتمسك بخطة حصرية السلاح ورفض الابتزاز الاسرائيلي - الايراني".