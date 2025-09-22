عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقره في الاشرفية الكترونيا، واثر اللقاء، أصدر المجتمعون بيانا، إعتبروا فيه أن "الدولة اللبنانية بمؤسساتها الدستورية هي المخولة وحدها تحديد سياسة لبنان وعلاقاته الدولية والعربية. ومن هذا المنطلق، ينظر "لقاء سيدة الجبل" إلى الدعوة التي وجهها الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إلى قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويذكره بأن الدور المطلوب من الحزب، هو الانصياع للدستور اللبناني والقوانين الدولية وتطبيق ما يعنيه من اتفاق الطائف والقرارات الدولية واتفاق وقف النار الذي حمل توقيعه في 27 تشرين الثاني 2024، بدءا من تسليم سلاحه إلى الجيش اللبناني، الأمر الذي يحاول التملص منه باشكال وذرائع متعددة منذ ذلك التاريخ. وما زاد عن ذلك فهو مزيد من محاولات تضييع الوقت وتمديد فترة معاناة الجنوبيين في شكل خاص واللبنانيين عموما".

وحيا المجتمعون، "موقف الدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين المستقلة في اطار حل الدولتين بناء على المبادرة العربية للسلام التي اقرتها قمة بيروت 2002"، ودعوا باقي الدول الى "الانضمام لمؤيدي هذا الاعلان".