عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في الاشرفيه، حضورياً والكترونياً، وأصدر المجتمعون بيانا اعتبروا فيه ان "مأساة 4 آب، تحولت يوم تفجير مرفأ بيروت، إلى مجرد ذكرى أو مناسبة للإستثمار الاعلامي والسياسي والانتخابي، ولم يقدّم أحد حتى الآن أجوبة مقنعة تكشف حقيقة ما حصل من أجل إنزال أشد العقوبات بالمجرمين على الصعد كافة".

وطالبوا الحكومة ب"تحويل بند بسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني بقواها الذاتية إلى قرار سياسي يرتقي إلى المستوى الوطني، يقترن ببرنامج زمني للتنفيذ دون إبطاء"، مشيرين الى إن "مستقبل لبنان واستقراره مرهونان بسلوك السلطة السياسية في ظل ظروفٍ مؤاتية وطنيا وعربيا ودوليا".

ولفتوا الى ان "حزب الله عزل ذاته عن سائر اللبنانيين بإرادته وبكامل وعيه، إذ اصبح وحيدا بعد أن تركه أقرب المقربين وبعد ان تكونت قناعة وطنية عابرة للطوائف بأن بقاء سلاحه يمنع ليس فقط قيام الدولة في لبنان انما يمنع الحياة والازدهار عن كل اللبنانيين بدون تفرقة".