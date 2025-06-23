المركزية - عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضورياً والكترونياً،

ونوّه المجتمعون في بيان، "بوحدة موقف اللبنانيين العقلانيين التي برزت حيال الأحداث المصيرية والمتحوّلات الهائلة التي تعيشها منطقتنا للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن على الأقل،

ولكم كانت شعوب ودول المنطقة، في غنى عن هذه المآسي التي ولّدها الانجرار إلى جنون التطرف الديني المتقابل، بدل الانحياز إلى السعي للحلول السلمية الواقعية والعادلة، وإلى حقوق الإنسان في العيش بحرية وكرامة وسعادة، وفقاً للشرعة العالمية وقرارات الشرعية الدولية والعربية".

وذكّر "اللقاء" مرة أخرى اللبنانيين، ولا سيما المسؤولين منهم وقادة الأحزاب والقوى السياسية، بأن لبنان هو قضيتنا المركزية، وأن سلامه وأمنه وحقوق شعبه قيمة تعلو أي قيمة أخرى. ولزامٌ علينا تالياً الوفاء في العمل السياسي والشعبي لدستوره ووثيقة وفاقه الوطني والقرارات الدولية المتعلقة به وخصوصاً القرار 1701، وأول البنود في الوفاق والقرارات حلّ كل الميليشيات وحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية.

كما توقف "اللقاء" عند التفجير الانتحاري المجرم بالمصلين في كنيسة مار الياس في دمشق، مُستنكراً بأشد العبارات، وداعياً إلى وقفة ضمير ضد القتل العبثي والمجازر التي عشنا مثيلاً لها وعرفناها عن قرب طيلة نصف قرن في مختلف البيئات والمراحل من حروب لبنان. ونذكّر في المناسبة بأن العدالة هي ملح الأرض، ولا قيام لدول مؤسسات وأمان من دونها.

