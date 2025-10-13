المركزية - عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضورياً والكترونياً، وأصدر المجتمعون بيانًا أكدوا فيه ان "صفحةً جديدة فُتحت في تاريخ الشرق الأوسط اليوم مع إعلان الرئيس الاميركي نهاية الصراع المسلح مع إسرائيل و عقد مؤتمر سلام غزة في شرم الشيخ.

وطالب "لقاء سيدة الجبل" حكومة لبنان بمفاوضة حكومة إسرائيل بواسطة الامم المتحدة وفقا لاتفاق الهدنة بين لبنان واسرائيل ولآلية القرارين 1559 و1701 بحرفيتهما وبجميع موادهما من اجل حلّ كل الامور العالقة. مع التأكيد على وجوب ترسيخ دور الدولة داخليا ولا سيما على صعيد ادارة المال العام، لأن لبنان على موعدٍ مع عنوان واحد هو التنمية – ولا تنمية بدون دولة واحدة وقرار واحد.

