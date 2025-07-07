عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي إستثنائياً في طرابلس حضورياً والكترونياً، في دارة المحامي أمين محمد بشير وأصدر البيان الآتي :

أولاً : يصرّ حزب الله على استخدام جميع اللبنانيين المدنيين أكياس رمل في مواجهته إسرائيل ظنّاً منه أنّه، من خلال هذا العمل، يبقي تنظيمه في حالة "المقاومة". الحقيقة أنه يُعرّض الناس الى القتل والدمار. ورغم محاولاته البائسة لن يتفلّت من التجاوب مع المطالب الدولية.

إن العودة الى لبنان بشروط لبنان أي بشروط الدولة اللبنانية التي حدّدها الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات الشرعية الدولية هي أفضل وأسرع طريق لإعادة الإعمار؛

صدق من قال، "إنّ بقاء السلاح يعني بالتأكيد بقاء الإحتلال" .

سيتابع اللقاء نتائج زيارة السفير باراك إلى لبنان، ويتمنى نقاشها داخل مجلس الوزراء تنفيذاً للدستور اللبناني.

ثانياً: ملأت طرابلس شوارع بيروت خلال انتفاضة الاستقلال في 14 آذار 2005، ورفضت دفن "أبو هريرة" لأنه أطلق الرصاص على الجيش اللبناني في معارك نهر البارد في 2007، وأعطت أحلى صور الديمقراطية والعيش المشترك في حركة 17 تشرين 2019.

من هنا تشكّل هذه المدينة بالنسبة لنا الركن اللبناني الأكيد والحضن الدافئ الذي نلجأ إليه كلّما شكّكت جهة ما بوحدة لبنان أو قامت جهات مشبوهة بالتشكيك بقوة ومتانة موقعها اللبناني.